Eine deutlich gedämpfte Stimmung zeigt die aktuelle Konjunkturumfrage der Industriellenvereinigung Kärnten (IV). "Vor allem die Energiekrise bringt die Kärntner Industriebetriebe in eine schwierige Situation", sagt IV-Präsident Timo Springer. Vieler Lieferverträge seien bereits ausgelaufen oder laufen aus. Die Neuverträge wurden jedoch deutlich schlechtere Konditionen bieten. "Teilweise wird uns von einer Vervierfachung der Kosten berichtet", sagt Springer. Doch die Kostensteigerungen können nur bedingt an die Kunden weitergegeben werden. Viele Manager und Managerinnen hätten nun die "Wahl zwischen Pest und Cholera", ob sie also mit über dem Weltmarkt liegenden Verkaufspreisen Kunden vergraulen oder ein Verlustgeschäft in Kauf nehmen.