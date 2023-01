Es sei "eine unglaublich spannende Zeit. Gerade jetzt werden viele Weichen gestellt", sagt Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende von Infineon Österreich, im Interview mit der Kleinen Zeitung. Umso wichtiger sei eine strategisch ausgerichtete Industriepolitik, in die gerade jüngst mehr Bewegung auf europäischer Ebene kommt. Der geplante European Chips Act spielt dabei eine wichtige Rolle. Mit 43 Milliarden Euro will sich Europa gegen die Übermacht der USA und Asiens am Halbleitermarkt stemmen und den europäischen Anteil an der weltweiten Produktion von Mikrochips bis 2030 von 10 auf 20 Prozent heben – eigentlich sogar vervierfachen, da sich die Produktionsmenge selbst verdoppeln soll.