850.000 Menschen – in chinesischen Dimensionen also bestenfalls eine Kleinstadt. Bloß 850.000 Menschen weniger, wozu also die Aufregung, könnte man meinen angesichts von noch immer 1,4 Milliarden Chinesinnen und Chinesen. Doch tatsächlich ist China mit diesem Bevölkerungsrückgang an einem Wendepunkt angelangt. Nichts deutet darauf hin, dass es in nächster Zeit wieder aufwärtsgehen könnte mit der Bevölkerungszahl, denn die Lebenserwartung steigt, die Geburtenrate allerdings sinkt.