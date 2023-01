Mit Bestürzung haben Stars aus Film und Musik auf den plötzlichen Tod von Lisa Marie Presley reagiert. "Unsere Herzen sind gebrochen", schrieben Oscar-Preisträger Tom Hanks (66) und seine Frau Rita Wilson (66) in einem gemeinsamen Statement auf Instagram. Eine Mutter sollte niemals ein Kind verlieren müssen, betonten die beiden: "Lisa Marie hat ihren geliebten Sohn Benjamin verloren, Priscilla verliert ihre einzige Tochter. Das ist zu viel."

Auch Oscar-Preisträger Nicolas Cage, mit dem die einzige Tochter von Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley dreieinhalb Monate verheiratet war, meldete sich zu Wort: "Lisa hatte das wunderbarste Lachen von allen, die ich je getroffen habe. Sie hat jeden Raum erhellt." Er finde Trost in dem Glauben, dass sie mit ihrem Sohn Benjamin wiedervereint sei, zitierte der "Hollywood Reporter" aus einem Statement des 59-Jährigen. Lisa Marie Presleys Sohn Benjamin Keough hatte 2020 im Alter von 27 Jahren Suizid begangen.

"Beach Boy" Brian Wilson kondolierte: "Es ist schwer zu verkraften, wenn jemand so jung und voller Leben von uns geht", schrieb die 80-jährige Popikone bei Twitter. Auch Billy Corgan (55), Frontmann der Smashing Pumpkins, und Popsängerin Pink (43) gedachten der verstorbenen Musikerin.

Linda Thompson (72), mit der Elvis nach der Trennung von seiner Ehefrau Priscilla Presley mehrere Jahre liiert war, postete ein Foto des Musikers und seiner Tochter und schrieb dazu: "Mein Herz ist für Worte zu schwer ..."

Ihren wohl letzten öffentlichen Auftritt hatte Lisa Marie Presley bei der Golden Globes Gala am 10. Jänner statt. Dort gab sie auch Interviews.

Lisa Marie Presley war neun Jahre alt, als ihr berühmter Vater, Rock'n'Roll-Legende Elvis Presley, 1977 im Alter von 42 Jahren starb. Das einzige Kind des Sängers überlebte den jung verstorbenen "King" altersmäßig nur um ein Dutzend Jahre. Nach Angaben ihrer Mutter Priscilla Presley starb Lisa Marie im Alter von 54 Jahren in Kalifornien.

Lisa Marie war viermal verheiratet: Neben Nicolas Cage, Danny Keough und Produzent Michael Lockwoow war sie mit Popstar Michael Jackson verheiratet. Die Ehe hielt von 1994 bis 1996.

Ihr erstes Album brachte sie spät heraus, 2003 unter dem Titel "To Whom It May Concern" und belegte in den USA den fünften Platz der Charts. Das titelgebende Lied war eine rockige Ballade.