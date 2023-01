Verstärkte Inspektionen

Massive "Teuro"-Kritik in Kroatien: So will die Regierung nun gegensteuern

Euro-Einführung in Kroatien: Regierung reagiert auf Preissteigerungen und kündigt verstärkte Inspektionsaufsichten an. Ungerechtfertigt erhöhte Preise müssen auf den Stand vom 31. Dezember zurückgesetzt werden.