Wann sich der Steuerausgleich bei niedrigem Einkommen rentiert, was für Familien zählt, wer die Ökosonderausgabenpauschale beantragen kann und womit Pendlerinnen und Pendler rechnen können.

Kaum jemand befasst sich gern damit, aber vielen bringt sie gar nicht wenig Geld: die alljährliche Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerveranlagung (ANV), auch Lohnsteuerausgleich genannt. Auf die Frage, was dabei speziell bei geringem Einkommen herauskommt, sagt der AK-Steuerexperte Bernhard Koller: Auf jeden Fall zahlt es sich für jene aus, die so wenig verdienen, dass sie keine Lohnsteuer bezahlen, aber die Sozialversicherungsbeiträge schon – die also über der Geringfügigkeitsgrenze liegen. Sie bekommen durch den Lohnsteuerausgleich oft mehr als einen Monatsnettobezug zurück.“

In diesen Fällen kann nämlich die sogenannte Negativsteuer – der Fachbegriff dafür ist „Sozialversicherungsrückerstattung“ – beantragt werden.