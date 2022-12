Weihnachtskönigin. Mariah Carey ist wohl das ultimative Sinnbild der Weihnachtszeit. Jährlich stürmt ihr Song "All I Want For Christmas" die Spitze der Charts. Und die Sängerin weiß dies geschickt zu vermarkten und übertrifft ihre Auftritte jedes Jahr aufs Neue:

Was schenkt man einem Mann, der alles hat, zu Weihnachten? Wer sich auch noch mit diesem Problem herumschlagen muss, für den hat Model Heidi Klum eventuell die passende Idee. Die 49-Jährige verschenkt sich nämlicher kurzerhand selbst. In einem kurzen Video auf Instagram zeigt sie sich eingepackt in Geschenkpapier und rollend in Richtung des geschmückten Tannenbaums:

Schauspielerin Reese Witherspoon kämpft dagegen noch mit der passenden Weihnachtsbeleuchtung:

Während Victoria Beckham schon aufgeregt die Tage bis Heiligabend zählt:

Die Vorbereitungen fürs Fest laufen auch im Hause von "Thor"-Star Chris Hemsworth auf Hochtouren:

"We are FAMILY" postet Demi Moore unter dieses tolle Bild. Die gesamte Patchwork-Großfamilie rund um Moore und Ex-Mann Bruce Willis posiert hier glücklich vereint vor dem Weihnachtsbaum. Grund zur Freude gibt es alle Mal, wird das Ex-Paar doch im neuen Jahr erstmals ein Enkelkind erwarten: Tochter Rumer Willis ist schwanger.

Von der verschneiten Girlande, die am Treppengeländer hängt, bis hin zum Baum im Pampa-Stil: Das hochschwangere Model Chrissy Teigen und Sänger John Legend lieben es ausgefallen:

Und ab zur Weihnachtsparty:

"Es ist WEIHNACHTSZEIT!!", kommentiert Musikerin Pink nach erfolgreicher Christbaum-Beschaffung diesen süßen Familienschnappschuss mit Tochter Willow:



Im Pyjama unterm Weihnachtsbaum: Auch bei Model Alessandra Ambrosio geht es an den Feiertagen ganz besonders kuschelig zu!



Merry X-mas! Jared Leto schickt als Santa Weihnachtsgrüße an seine Instagram-Fans.

Gemütlich in winterliche Pyjamas gekuschelt und dann ab vor den Fernseher: So verbringt Kim Kardashian die Weihnachtstage mit ihren Kids:

Die berühmteste Katze der Welt, "Grumpy Cat", findet dagegen Weihnachten - natürlich - doof :)

Model und Moderatorin Sylvie Meis freut sich, dass Sohnemann Damian die Feiertage zu Hause verbringen wird:

Adel verpflichtet - vor allem an Weihnachten: Trotz Unstimmigkeiten mit Prinz Harry, versuchen deswegen auch die britischen Royals fest Weihnachtsstimmung zu verbreiten. In der Kirche waren sie schon, und zwar zum Christmas Carol Service in Westminster Abbey:

Prinzessin Kate hielt, strahlend, eine Ansprache:

Auch Victoria und Daniel von Schweden freuen sich ganz offensichtlich sehr auf Weihnachten. Als die beiden im Stockholmer Schloss die Weihnachtsbäume von Studenten der Forstwirtschaftsakademie entgegennehmen, strahlen sie um die Wette:

Das belgische Königspaar Philippe und Mathilde feiert Weihnachten mit den gemeinsamen Kindern Prinzessin Elisabeth, Prinz Gabriel, Prinz Emmanuel und Prinzessin Eleonore: