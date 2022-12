Sie fühlen sich alle wie Familie an: Omama, Lilibet, Luiserl, Joe und all die anderen. Die kleinen Sticheleien, die blanken Nerven, der Streit um die Gans – alles im Zeichen des besinnlichen Familienfestes. Und am Ende steht der Christbaum in Flammen. "An diesem Tag haben wir bei den Dreharbeiten zugesehen", erinnert sich Franz Wimberger in der Stube des Hauses zurück, in dem alles begann. "Nein, ich habe mich nicht gefürchtet, dass das Haus abbrennt", sagt er und lacht. "Die Feuerwehr ist ja vor der Tür gestanden, aber die Technik dahinter, die ist schon sehr faszinierend."