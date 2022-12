Jüngst ehrte die Stadt Graz einen 95-jährigen Bürger, zahlreiche „goldene“ Ehepaare und auch viele 90er. Alle wurden mit Elke Kahr für ein Erinnerungsfoto abgelichtet, ehe sie in den Stefaniensaal durften. Die Ehrung war perfekt organisiert, mit einer Rede der Frau Bürgermeisterin, die ihr aufmerksames Publikum verständnisvoll würdigte, ohne sich anzubiedern. Es gab Musik, Gesang und gutes Essen. Beim Radetzkymarsch vergaßen meine Frau und ich mitzuklatschen, und das „goldene“ Andritzer Ehepaar vis-à-vis klatschte auch nicht. Irgendwie schuf diese gemeinsame Zurückhaltung eine Gesprächsbasis. Plötzlich sagte die Dame: „Sie sind doch der Herr Wimmer von der Kleinen Zeitung. Ich hab’ Ihnen einmal einen Brief geschrieben.“„Hoffentlich hab ich ihn beantwortet,“ erkundigte ich mich, auch nach 25 Jahren Pension immer noch sofort professionell schuldbewusst. Ich hatte nicht. Es wurde trotzdem ein sehr freundliches Gespräch. Das Ehepaar erzählte begeistert Details vom erfüllten Leben mit einem Sohn, der jetzt 40 Jahre alt ist und mit Downsyndrom geboren wurde.

Die zeitungsinterne Bezeichnung „Leser-Blatt-Bindung“ ist zu nüchtern für dieses merkwürdig intime Verhältnis zwischen einer Leserschaft und ihrer Zeitung, das in langen Jahren aufgebaut wird. Der Journalist spielt da nur eine Art Mittlerrolle.

Es gibt wohltuende Störungen. Kürzlich war ich Gast beim Ökumenischen Jahresempfang im würdigen Rahmen des Landtagssitzungssaales, dessen Publikumsteil leer war. Alles schien nach Plan abzulaufen. Ein paar Unverdrossene beiderlei Geschlechts nahmen sogar die Herausforderung an, in einer Diskussion folgende drei Fragen zu beantworten: „Was erwarte ich von der Politik? Was erwarte ich von den Kirchen? Wie sollen beide in der Gesellschaft zusammenwirken?“ Auf einer „Aktionskarte“ waren die vier Möglichkeiten für die Präsentation der Statements aufgeschlüsselt, samt dem Vermerk: „max. 2 Min.“

Als Störenfried agierte der 80-jährige Grazer Ex-Bürgermeister Alfred Stingl. Er erledigte die Beantwortung der drei Fragen zunächst als Politprofi in den geforderten zwei Minuten und redete dann unbeirrt von der irritierten Moderatorin als erblich belasteter Agnostiker weiter, weil er überzeugt war, diesem Forum noch etwas sagen zu müssen: Warum seine Mutter aus der Kirche austrat und warum er kein Kirchengegner wurde. Im ersten Fall war es die Gleichgültigkeit von Kirchenvertretern gegenüber den berechtigten Sorgen einer Mutter, im zweiten Fall war es die Folge einer menschlichen Geste des eben ernannten Bischofs Johann Weber gegenüber dem jungen SPÖ-Gemeinderat Stingl. Außerdem erlaubte er sich, an die unverfrorene Gleichgültigkeit zu erinnern, mit der den Protestanten der Karfreitag als ihr Feiertag weggenommen wurde.

Stingl war Bürgermeister, als 1997 die Zweite Ökumenische Versammlung Graz für ein paar Tage zu einem lebendigen Zentrum internationaler Begegnung machte. Sie stand unter dem Motto „Versöhnung“. Heute ist dieses Thema noch aktueller als vor 25 Jahren. Und zwar nicht nur bezogen auf Religionsgemeinschaften. Es ist verstörend, wie erbittert derzeit in unserer überreizten Gesellschaft Unversöhnlichkeit ausgetobt wird.

Ich habe bisher kasseschonend gelebt. Nur zwei größere Operationen, eine davon natürlich Schenkelhalsbruch. Die erste Kur meines Lebens war eine selbstbezahlte Mayr-Kur am Ende meiner Berufslaufbahn, um mich für die Pension fit zu fasten. Wenn mir jemand sagt, wie gut ich aussehe, antworte ich seit zehn Jahren heiter lächelnd: „Im Gesicht fehlt mir ja nichts.“ Mein Augenarzt ist mit mir zufrieden und ich daher auch mit ihm. Ich war schon Patient bei seinem Vater. Doch der Sohn hat keine Kassen mehr. Ebenso wie der Nachfolger meiner einstigen Zahnärztin. Die geringfügigen Rückzahlungen der Kasse sind Zufallstreffer. An dieser Praxis unseres Gesundheitssystems wird sich auch nichts ändern, weil Ärzte und Kasse damit höchst zufrieden sind.

Mein Hausarzt ist ein Hort der Verlässlichkeit, dem ich voll vertraue. Bei meinem letzten Besuch erwähnte ich die unangenehmen Fortschritte, die ich bei der Unsicherheit des Gehens mache und ob es nicht doch ... Da schaute er mich nachdenklich an und meinte aufmunternd: „Was wollen S’ denn? Fortgeschrittene Polyneuropathie.“ Daheim las ich die Kleine Zeitung und fand unter der Rubrik „Mondkalender“ die barsche Aufforderung: „Bewegungsdrang ausleben.“

Ich hab’ einen kleinen Seehund, der ist 13 Zentimeter lang, aus Speckstein und so glatt, dass er zum Streicheln einlädt. Auf seinem Bauch ist die Signatur „Bobby“ eingraviert. Ich hüte dazu auch ein Zertifikat, auf dem beteuert wird, dass „Bobby“ „a known eskimo artist“ ist.

Ich bin überzeugt, wenn ich denn das Kleinod meiner jüngsten Enkelin zeigte und sagte: „Schau, das ist von einem Eskimo-Künstler“, würde mich die Studentin sofort korrigieren und aufklären: „Opa, man sagt Inuit, nicht Eskimo.“

Sie ist nämlich sehr woke. Vor ein paar Wochen, es war beim Essen, machte ich eine unbedachte Bemerkung, verbesserte mich aber sofort und meinte: „Das darf man ja nicht sagen.“ Darauf die Enkelin: „Opa, du darfst alles sagen.“ Zack, das saß. Und natürlich liefert man sich ungern allzu oft einer solchen Großmut aus.

Ein Pensionist meines Alters wird ohne Zutun hauptberuflich zum Zeitzeugen, der aber bald merkt, dass diese Zeugenschaft nur dann gefragt ist, wenn sie das eigene Geschichtsbild bestätigt.

Ich habe mich daran gewöhnt, dass Ironie heute kaum mehr verstanden und die harmlose Äußerung einer anderen Meinung oft schon als Kränkung empfunden wird. Das erschwert die Konversation.

Ich habe nie Golf gespielt. Aber ich schaue den Übenden dieser Sportart gern zu, wenn ich in Thondorf auf meinen Volvo warte, der gerade beim Service ist. Es ist ein S40, zugelassen 2005 und wir fahren ihn seither unfallfrei. Der S40 hat eine zeitlos-elegante Karosserie und trägt seine Aus- und Einparkkratzer mit Würde zur Schau. Die paar Kratzer sind eheliche Gemeinschaftsarbeit. Sie werden nicht mehr beseitigt, seit die Versicherung vor Jahren meinen Vollkaskovertrag gekündigt hat. Ich rief den Versicherungsmenschen damals an und sagte ihm auf den Kopf zu, dass der Vertrag wegen meines Alters gekündigt worden sei. Selten hat jemand so unglaubwürdig geleugnet.

Golfer, aber auch die Golferinnen, stehen oft in dieser merkwürdig verrenkten Körperhaltung neben einem Häuferl weißer Bällchen. Der Schläger schwingt, konzentriert geführt, mehrmals ins Leere, ehe mit einem gezielten Hieb der Rasen malträtiert wird. Ein kleiner Ball hoppelt dann höhnisch ein paar Meter. Der nächste beschreibt zwar einen attraktiven Bogen, aber offenbar in die falsche Richtung, denn der Golfer schüttelt unwillig das Haupt. Angeblich golfen auch mehrere Personen zusammen, aber ich sehe immer nur einzelne Einsame, die über den weiten Platz wandern.

Golf, so scheint mir, ist ein sehr lebensnaher Sport. Golfer werde ich zwar keiner mehr, aber ich teste derzeit ein neues Hörgerät.

Jetzt eine letzte Frage, bitte eine ganz kurze Antwort: Was ist die wichtigste Erfahrung Ihres Lebens?

Hm. Na ja. Also: Meine wichtigste Lebenserfahrung ist, dass nichts selbstverständlich ist.

Nicht einmal, dass meine Zeitung in der Früh vor der Wohnungstür liegt.