Die Woche vor Weihnachten ist in Kärnten Flughafen-Woche. Am Dienstag, 20. Dezember, will Flughafen-Mehrheitseigentümerin Lilihill mit der Liliair eine neue Fluglinie präsentieren. In dem Zusammenhang sorgt jetzt die Ausladung des Kärntner Journalisten Franz Miklautz für Aufsehen, der, wie andere Medien auch, schon des Öfteren kritisch über Lilihill-Eigentümer Franz Peter Orasch und die fehlenden Entwicklungen am Flughafen berichtet hat. Und es ist nicht das erste Mal, dass Lilihill sich kritischen Fragen entziehen will. Vor einigen Wochen hatte man erklärt, Fragen von Medienvertretern nicht mehr zu beantworten.