Herbert Kickl gilt nicht als großer Freund von Meinungsumfragen. In den Aktuellen sieht der FPÖ-Obmann jedoch eine Bestätigung des blauen Weges, wie er kürzlich betonte. Kein Wunder, befinden sich die Freiheitlichen doch seit Wochen im Umfrage-Höhenflug. Erst am Wochenende wurde der FPÖ entweder gemeinsam mit der SPÖ, oder gar die alleinige Führung in der Gunst des Wahlvolkes bescheinigt. „Die Themenlage mit Teuerung und Asyl könnte für uns nicht besser sein“, erklärt ein ranghoher Funktionär. „Wir müssen uns nur zurücklehnen und schauen, was passiert“.