Seit der Vorwoche ist der Strompreisdeckel in Kraft. Bei Gas und Wärme hingegen kocht die sonst so freigiebige Bundesregierung vorerst noch auf Sparflamme. Die auch in der gestrigen Pressestunde von Wiens Bürgermeister Michael Ludwig wieder erneuerte SPÖ-Forderung nach einem Gaspreisdeckel lehnt Finanzminister Magnus Brunner beharrlich ab.