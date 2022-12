Haben Sie schon all ihre Weihnachtsgeschenke beisammen? Wenn nicht, hier ein Gedanke: Zwar ist es immer noch so, dass die Lebenszyklen von Produkten in unserer Wegwerfkultur ständig kürzer werden, vor allem im Technikbereich. Trotzdem wünschen wir uns doch alle Beständigkeit, nicht? Gerade zu Weihnachten, so geht es mir. Eine Topfpflanze ist besser als ein Blumenstrauß, und ein verschenktes Spotify-Abonnement toppt die einzelne CD, die man früher verschenkte. Mit „The gift that keeps on giving“ wurde 1920 erstmals ein Produkt beworben: ein Radio der Marke Victor. Das Geschenk, das nicht aufhört zu geben: sehr schön!