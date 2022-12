Deutschland scheidet nach der Vorrunde aus und fährt nach Hause. Eine Blamage. Doch es gibt einen Trost: Den schon in den ersten Tagen der WM in Katar eroberten Titel eines Moralweltmeisters kann den Deutschen niemand mehr nehmen. Mit mächtigen Symbolen wie zugehaltenen Mündern, nicht getragenen Liebesbinden und bunt bemalten Flugzeugen demonstrierte die Mannschaft des Weltgewissens gegen Zustände in Katar, die bekannt sind, seit vor über zehn Jahren dieses Sportspektakel unter dubiosen Umständen an den Golfstaat vergeben worden war. Erst neulich bettelte der grüne deutsche Wirtschaftsminister in Katar um fossile Brennstoffe. Nach dem Anpfiff schleicht sich jedoch Unbehagen ein: Diese WM ist ein Skandal!