Er nannte sich nur Wang. Sicherheitshalber, denn wer an Demonstrationen teilnimmt und mit ausländischen Journalisten spricht, der sollte vorsichtig sein. Die Staatsmacht lauert überall. Also der Deckname Wang. Wang hatte bei einer denkwürdigen Demonstration in Shanghai die Hand gehoben und fragend in die Menge gerufen: „Die Kommunistische Partei?“ – „Nieder mit Ihr!“ – kam es als Echo zurück. „Xi Jinping?“, rief daraufhin Wang. „Xia tai! - Nieder mit ihm!“, schallte es zurück. Diese Sprechchöre gingen um die Welt und machten aus einer Anti-Null-Covid-Demonstration eine politische Herausforderung für die chinesischen Machthaber. Am nächsten Tag marschierten Polizisten in jene Cocktail-Bar, in der der Wang arbeitete, legten ihm Handschellen an und nahmen ihn mit. So schilderten es Augenzeugen Reportern des britischen „Telegraph“ in Shanghai. Seither ist der freiheitsliebende15:20 Stichwortgeber Wang verschwunden.

Auch Li Kangmeng wird vermisst, ein Foto der jungen Frau kursiert auf Twitter, auch sie hatte an der Demonstration teilgenommen. Ein junger Drehbuchschreiber in Peking hatte etwas mehr Glück. Zwei Tage nach seiner Teilnahme an einer Demonstration tauchte die Polizei bei ihm zu Hause auf. Er wurde später am örtlichen Polizeiposten vier Stunden lang verhört, sein Laptop durchsucht, aber er konnte wieder nach Hause gehen.

Die Fahndung nach Teilnehmern der systemkritischen Demonstrationen läuft auf Hochtouren, der digitale Überwachungsstaat kann jetzt zeigen, was er alles draufhat. Jeder Demonstrant trägt ein Handy mit sich, man kann ganz leicht nachverfolgen, wer sich wann, wo aufgehalten hat. Den Rest besorgen die zahlreichen Kameras auf den Straßen, die haben auch Wangs Sprechchöre aufgezeichnet.

Regimekritiker reagieren auf Zensur mit ständig neuen Codes

In Shanghais U-Bahnen durchsuchen Polizisten gezielt die Handys von Studenten auf der Suche nach westlichen Apps, Fotos von Demonstrationen und Software zur Umgehung der chinesischen Firewall. Bereits am Dienstag hat die chinesische Cyberspace Administration die Mutterkonzerne von WeChat und TikTok angewiesen, mehr Personal für das Löschen staatsfeindlicher Inhalte bereitzustellen. Außerdem werden die Algorithmen ständig angepasst, um die Symbole der Regimegegner herauszufiltern. Das weiße Blatt Papier beispielsweise, das zum Symbol dieses Aufstandes geworden ist. Auch die Suchbegriffe „Shanghai“ und „Urumqi“ führen derzeit im chinesischen Intranet ins Leere.

Regimegegner finden aber neue Codes, um die Zensur auszutricksen. Statt eines weißen Blattes Papier verwendeten sie den Begriff „A4“. Als der auch gelöscht wurde, dann eben „A3“. Ein Katz-und-Maus-Spiel, aus dem aber schnell Ernst werden kann.

Trotz allem zeigen viele Demonstranten mit voller Absicht ihr Gesicht. Sie fühlten sich von „Brückenmann“ Peng Lifa inspiriert, der vor einigen Wochen in Peking erstmals mit einer spektakulären Aktion den Sturz Xi Jinpings gefordert hatte. Sie wissen, dass sie nicht alleine sind. Sie haben keine Angst mehr. Und das wiederum macht den Mächtigen Angst.