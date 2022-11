Besonders frustrierend war die Befragung von Kanzler Karl Nehammer am allerersten Auskunftstag des damals neuen ÖVP-U-Ausschusses – und zwar für alle. Einerseits stellte die türkise Fraktion nahezu jede Frage infrage. Andererseits wollten Opposition und Grüne vom Kanzler Anfang März deutlich mehr wissen, als erlaubt. Fast neun Monate später ist Nehammer am Mittwoch erneut geladen. Die Abgeordneten wissen nun genau, was sie fragen dürfen – und zu fragen gibt es genug.