"Ich werde sicher nicht kandidieren!" Mit diesem Satz beantwortete Roman Hebenstreit, Chef der Dienstleistungsgewerkschaft VIDA und ÖBB-Konzernbetriebsrat, Montag Nacht in der Zeit im Bild 2 die Frage, ob er ÖGB-Chef werden will. Hebenstreit wird von seinen Gegnern unterstellt, er habe den Bahnstreik vorangetrieben, um sich als nächster Präsident der Gewerkschaftsbewegung oder Chef der SPÖ-Gewerkschafter in Position zu bringen.

Darum gehe es ihm nicht, sagte der Gewerkschaftsvertreter. Der 24-Stunden-Streik der Bundesbahnen sei ausschließlich der "sonderbaren" Situation bei den Kollektivvertragsverhandlungen geschuldet, bei denen die Arbeitgeber ein "eklatantes Maß der Ignoranz" an den Tag legten.

"Letztes Mittel"

"Das ist für uns das letzte Mittel", sagte Hebenstreit zu den Streikmaßnahmen. Jedoch habe es zuletzt "keine Bewegung" und auch "kein Angebot" der Arbeitgeber gegeben - und eben darauf habe man nun mit einem "klaren Zeichen" geantwortet.

Hebenstreit betonte, keinen weiteren Streik zu wollen. "Wir wollen eine Einigung." Die Frage, warum die Eisenbahner im Vergleich zu anderen Branchen deutlich höhere Lohnabschlüsse fordern, erklärte der Gewerkschaftsboss damit, dass die Laufzeiten der Kollektivverträge andere und deshalb die Beobachtungszeiträume für die Inflationsberechnung andere seien.

Von der Forderung, 400 Euro für jeden ÖBB-Bediensteten zu bekommen, ging Hebenstreit vorerst nicht ab.