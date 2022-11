Wer derzeit die teils lautstark geführten Debatten, politischen Beratungen und innerparteilichen Auseinandersetzungen verfolgt, fühlt sich unweigerlich an die "Migrationskrise" aus den Jahren 2015/2016 erinnert. Wie damals streiten Bund und Länder heute über die Unterbringung von Flüchtlingen, auf EU-Ebene beraten die Innenministerinnen und Innenminister der Mitgliedsländer über ein – möglichst gemeinsames – Vorgehen, und Forderungen nach einem Grenzzaun für Österreich werden wieder laut, der den Zuzug eindämmen soll.

In der SPÖ offenbaren sich alte Bruchlinien beim Thema Migration, die FPÖ präsentiert hingegen Lösungen, die kaum umzusetzen sind. Ein Überblick über alte und neue Problemfelder, die sich nun auftun.

1. Asylgipfel: Länder wollen mehr Geld

Nach einer zweitägigen Konferenz in Parndorf haben sich die Flüchtlingsreferenten darauf geeinigt, vom Bund mehr Geld für die Unterbringung vulnerabler Gruppen wie Minderjähriger oder Pflegebedürftiger zu fordern. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) will das prüfen, in einem Ministerratsvorschlag wurde bereits Unterstützung für das Vorhaben signalisiert.

2. SPÖ: Unklare rote Ausrichtung

In der SPÖ gehen die Lösungsansätze auseinander. Während Kärntens Flüchtlingsreferentin Sara Schaar Flüchtlingen Busse und Züge für die Weiterfahrt bereitstellen will, fordert Traiskirchen-Bürgermeister Andreas Babler ein Durchgriffsrecht für den Bund. Parteichefin Pamela Rendi-Wagner erklärte nun, es könne nicht sein, dass "alle hier in Österreich landen".

3. FPÖ: Forderung nach Grenzzaun

Die FPÖ präsentierte eigene Lösungen für das "Asylchaos", wie es Landesparteichef Udo Landbauer ausdrückte. Er forderte einen kompletten "Asylstopp" sowie die Errichtung eines Grenzzaunes, um den Zuzug von außen eindämmen zu können. Steiermarks Landeschef Mario Kunasek warf ein, dass dies freilich nicht "zu hundert Prozent" möglich sei.

4. Aufnahmezentrum: Traiskirchen als Hotspot

Traiskirchen in Niederösterreich ist der breiten Öffentlichkeit seit 2015 ein Begriff. Hier steht das bekannteste Erstaufnahmezentrum des Landes. Dieses ist nun erneut überfüllt, Flüchtlinge und Migranten schlafen teils auf der Straße. Während die FPÖ das Zentrum als "Symbolbild des Totalversagens der ÖVP" sieht, werden im Ort immer wieder Sammelaktionen für die Ankommenden gestartet.

5. Kärnten: Zelte wurden geräumt

Die Errichtung von Zelten zur Unterbringung von Asylwerbern hatte in den Bundesländern für Wirbel gesorgt, vor allem Kärnten sträubte sich. Dort wurden die Zelte in Villach geräumt, man habe feste Quartiere gefunden. Abgebaut werden die Zelte aber nicht. "Wir sind nicht in der Situation, dass wir ausschließen können, sie in Zukunft zu brauchen", hieß es von der Bundesagentur für Betreuungs- und Unterstützungsleistungen.

6. Burgenland: Schlepper belasten Justiz

Im Burgenland beschäftigen die zahlreichen Schlepper, die seit Monaten festgenommen werden, Polizei und Justiz. 330 Schlepper wurden 2022 im Burgenland bisher gefasst, im ganzen Vorjahr waren es 169. Am Landesgericht Eisenstadt drehen sich neun bis zehn Verhandlungen pro Woche um das Thema. In der Justizanstalt der Landeshauptstadt sind seit Monaten 200 bis 220 Personen untergebracht – ausgerichtet ist sie für 175 Insassen. 70 Prozent sind dort wegen Schlepperdelikten inhaftiert.

7. ÖBB: Flüchtlinge in Zügen

In den Zügen der ÖBB häufen sich Meldungen über zahlreiche Flüchtlinge, die in Garnituren Richtung Zürich, Italien oder Deutschland sitzen. Einige fahren jedoch auch zu den Standorten, die ihnen nach ihrer Ersterfassung zugewiesen wurden. Laut ÖBB hätten die meisten gültige Tickets, bei Kontrollen durch die Polizei müssen sie sich ausweisen. Zudem übernachten Flüchtlinge immer wieder in Bahnhöfen, bis der nächste Zug fährt.

8. Kroatien ausgenommen: Debatte um Schengen-Veto

Innenminister Karner hatte mit seiner Kritik an der geplanten Erweiterung des Schengen-Raumes für Aufsehen gesorgt. Angesichts der hohen Zahl an Asylanträgen in Österreich deutete er ein Veto Österreichs für den Beitritt von Rumänien, Bulgarien und Kroatien an. In den betroffenen Ländern war die Empörung groß, Bundeskanzler Karl Nehammer musste seinen Parteikollegen kurz darauf einbremsen. Man unterstütze sehr wohl eine Erweiterung um Kroatien.

9. EU-Innenministerrat: EU-Aktionsplan zur Balkanroute

Die EU will gegen die illegale Migration über die Balkanroute vorgehen, vor dem Balkangipfel am 6. Dezember soll ein Aktionsplan vorliegen. Karner fordert u. a. ein Pilotprojekt für Asylverfahren in einem EU-Land an der EU-Außengrenze, eine "Zurückweisungsrichtlinie", mit der Einzelfallprüfungen nicht mehr erforderlich wären, Asylverfahren in sicheren Drittstaaten und leichtere Aberkennungen des Schutzstatus – nach der Verfahrensrichtlinie – auch bei nicht schweren Straftaten.