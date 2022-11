Eine Serie an Bombenanschlägen erschütterte die Menschen in Friaul und Venetien in den 1990er-Jahren und in der ersten Dekade der 2000er-Jahre. 28 Anschläge werden dem als Unabomber in die Kriminalgeschichte eingegangenen Täter angelastet. Vom Strand über die Kirche bis zum Kinderspielplatz und zum Supermarkt – kein Ort galt als sicher. Überall konnte eine Bombe explodieren.

Supermarkt und Weinstock

Vor einem Monat hat die staatliche italienische Rundfunkanstalt Rai eine neue Dokumentation über die Verbrechensserie ausgestrahlt. Dafür durften ein Journalist und zwei Opfer des Unabombers in den Polizeiarchiven forschen. Dabei fanden sie an einer Bombe ein weißes Haar. Es befand sich auf einem nicht explodierten Sprengkörper, der in einem Supermarkt in Portogruaro sichergestellt worden war. Zwei weitere Haare fanden sich auf einem Sprengkörper, der bei einem Weinstock in San Stino di Livenza gefunden wurde.

Wegen dieser Haare ließ der Leiter der Triester Staatsanwaltschaft die Ermittlungen wieder aufnehmen. "Eventuell wurden noch nicht alle Möglichkeiten der DNA-Untersuchungen ausgeschöpft", sagte der Triester Leiter der Staatsanwaltschaft, Antonio De Nicolo, der Friauler Tageszeitung "Messaggero Veneto". Es wäre gut möglich. Das Archiv der italienischen DNA-Datenbank wurde in dem Jahr initiiert, in dem die Ermittlungen gegen den Hauptverdächtigen eingestellt wurden.

"Er schaute mich an"

Im Jahre 1994 wurde der erste Fall dokumentiert. Auf einem Dorffest war damals eine Bombe explodiert. Im Jahr 2006 gab es den letzten Unabomber-Anschlag in Caorle am Strand. Die beiden Opfer, die an der Recherche für die Fernsehdokumentation mitgearbeitet haben, erinnern sich, als wäre es gestern gewesen.

Eine der beiden, eine nunmehr 28-jährige Frau, hat den Unabomber sogar gesehen. Sie spielte als Neunjährige mit einem Freund am Ufer des Piave-Flusses, als sie einen Buntstift aufhob. "Er hat mich aus der Distanz angeschaut und gewinnend, versichernd gelächelt. So, als wolle er sagen: 'Heb's ruhig auf!' Er hatte kurze, grau melierte Haare, eine Brille und trug ein Hawaii-Hemd", sagte die Frau, der der Stift in der Hand explodiert war. Sie verlor ein Auge und drei Finger einer Hand. Dem zweiten an der Recherche zur Dokumentation beteiligten Opfer wurde als Sechsjähriger im Dom in Motta di Livenza durch eine Explosion eine Hand nachhaltig geschädigt.