Dass Frauen über all die Jahre maßgeblich zum Erfolg vieler Weltraummissionen beigetragen haben, zeigte unter anderem die sehenswerte Filmbiografie "Unbekannte Heldinnen": Darin werden die afroamerikanischen Nasa-Mathematikerinnen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson zu Recht auf das Podest gehoben.



Nun steht angesichts der "Artemis I"-Mission Charlie Blackwell-Thompson im Fokus: Die erste Raketenstart-Direktorin der US-Raumfahrtbehörde gab das "Go!" für die fulminante Generalprobe, die in weiterer Folge Nasa-Astronauten zurück zur Mondoberfläche bringen soll. Die Ingenieurin (ihr Geburtsjahr hütet sie als Geheimnis) stammt aus dem ländlichen South Carolina und machte ihren Weg in sehr lichte Höhen.