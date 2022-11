"Man kann all diese Menschen doch nicht sich selbst überlassen", sagt Marlene Achoki und schüttelt den Kopf. Die Kenianerin arbeitet für die Hilfsorganisation CARE in Nairobi und beobachtet derzeit bei der Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh die Verhandlungen. "Am Horn von Afrika wird es immer schwieriger, Nahrung und Wasser für Menschen und Tiere zu finden", schildert sie. "Alleine in Somalia leiden 7,8 Millionen Menschen unter der Trockenheit, 200.000 stehen vor einer Hungersnot, unzählige Kinder sind gestorben und es wird immer schlimmer. Die Menschen in Afrika bezahlen für Schäden, die sie nicht verursacht haben."