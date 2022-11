Der ORF braucht einen glaubwürdigen Neustart. Das finden zumindest die Redaktionen des Öffentlich-Rechtlichen, wie sie am Mittwoch in einem offenen Brief bekannt gaben. Nicht zuletzt die Ereignisse der letzten Woche zeichneten tatsächlich ein Bild der nahezu alltäglichen politischen Einflussnahme in die journalistische Unabhängigkeit des Unternehmens.