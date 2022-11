Angeschmiert sei der Kunde bei Margarinekauf, prangert der Verein für Konsumenteninformation (VKI) an. Denn die Rama sei ein Fall von "fetter" Shrinkflation, eine Wortschöpfung aus "shrink" (schrumpfen) und "Inflation". Der Inhalt wurde bei gleicher Verpackung von 500 auf 450 Gramm reduziert. Damit handelt sich das Produkt eine Konsum-Ente ein – so bezeichnet der VKI jene Produkte, die Kunden besonders verärgert haben. Foodwatch Österreich geht in seiner Kritik sogar noch weiter. Weniger Inhalt gehe auch noch mit einer Preissteigerung von 39 Prozent einher. In einer schriftlichen Stellungnahme erklärt der Hersteller Upfield das Vorgehen mit den "erheblichen Kostensteigerungen", mit denen die Nahrungsmittelindustrie konfrontiert sei, und einer verbesserten, palmölfreien Rezeptur.