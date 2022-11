Was passierte wirklich bei Nancy Pelosi, der demokratischen Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus? Wenn man der Polizei und dem Attentäter glaubt, brach David DePape am frühen Morgen des vergangenen Freitags in Pelosis Haus in San Francisco ein. Er wollte die Politikerin entführen und ihr die Kniescheiben brechen, um sie zu zwingen, „die Wahrheit zu sagen“. Er traf aber nur auf ihren 82-jährigen Mann Paul, den er mit einem Hammer niederschlug. Der alarmierte die Polizei und die nahm DePape fest.