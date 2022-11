Pro & Kontra. Am größte Nachrichtenportal des Landes scheiden sich die Geister. Die Verleger sehen darin eine unlautere, ihre existenzbedrohende Konkurrenz. Seine Verteidiger halten ORF.at für ein Bollwerk der Demokratie. "Club 2"-Legende Peter Huemer und VÖZ-Geschäftsführer Gerald Grünberger beziehen Stellung.

Soll die Internetseite des ORF so bleiben wie sie ist?

Pro von Peter Huemer, Historiker und Journalist

Üblicherweise ist es so: Wenn ein Produkt nicht gut genug ist und daher vom Publikum nicht angenommen wird, dann muss es verbessert werden. Bei der Blauen Seite des ORF ist es genau umgekehrt: Weil sie vom Publikum in einem so hohen Ausmaß angenommen wird, soll sie verschlechtert werden. Sie verstehen? Angeblich ist das Marktwirtschaft.