Elternabend in der ersten Klasse Volksschule. Die Lehrerin bzw. der Lehrer spricht, die Eltern fragen, dann der gefürchtete Moment: Wer meldet sich für die Wahl zur Elternvertreterin bzw. zum Elternvertreter? Sie ahnen es: Stille. In vielen Klassen entsteht diese Stille Jahr für Jahr. Bis einer das Schweigen nicht mehr aushält und die Bürde seufzend auf sich nimmt. Wer A sagt, muss später oft B, C und D sagen – die anderen gehen in Deckung und hoffen, dass der Kelch erneut an ihnen vorübergeht. Die Autorin ist eine Mutter, die jedes Jahr Ja gesagt hat. Fünf Motive dafür, sich nicht zu verstecken, sondern das „Wagnis“ einzugehen, sich in die erste Bank zu setzen.