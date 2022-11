Es ging um viel in Israel bei den fünften Parlamentswahlen in dreieinhalb Jahren. "Die Israelis müssen sich heute zwischen Demokratie und Extremismus entscheiden", hatte die Vorsitzende der Linkspartei Meretz, Zahava Galon, gesagt, als sie am Dienstagmorgen ihren Stimmzettel abgab. 6,8 Millionen Israelis waren aufgerufen, ihre Stimme für die 25. Knesset abzugeben.