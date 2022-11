China, das auf dem Planeten so manche Fäden zieht, arbeitet beharrlich daran, sich auch im All als Weltmacht zu positionieren. Eindrucksvollster, aktueller Beweis dafür ist die modulare Raumstation "Tiangong" ("Himmelspalast", Rendering, siehe Bild oben), die in 340 bis 420 Kilometern Bahnhöhe um die Erde kreist und ihrer Komplettierung jetzt bereits sehr nahe ist: Gestern hob dafür vom Weltraumbahnhof Wenchang auf der Tropeninsel Hainan eine Rakete vom Typ "Langer Marsch 5B" mit dem dritten – und vorläufig letzten – Baumodul namens "Mengtian" ("Himmelsträume") ab.