Die seit 2018 in Arbeit befindlichen, neuen Lehrpläne für Schulen sind so gut wie fertig: Derzeit werden noch Stellungnahmen aus der Begutachtung eingearbeitet. Dann will Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) das Konvolut per Verordnung erlassen. Ab dem Schuljahr 2023/24 sollen diese Lehrpläne für alle Fächer der Volksschule, Mittelschule und AHS-Unterstufe gelten. Doch zufrieden ist Polaschek mit diesen vom Vorgänger Heinz Faßmann geerbten Vorgaben offenbar nicht.