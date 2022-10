Italiens neue Regierungschefin Giorgia Meloni sichert der Ukraine ihre Unterstützung zu. "Italien steht auf der Seite des tapferen ukrainischen Volkes, das für seine Freiheit und einen gerechten Frieden kämpft, und wird dies immer tun", schrieb Meloni auf Twitter. Sie dankte damit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für seine Glückwünsche zu ihrem Amtsantritt.

"Ich wünsche der neuen Regierung, dass sie alle Herausforderungen der Gegenwart erfolgreich meistert. Ich freue mich auf eine weitere fruchtbare Zusammenarbeit, um Frieden und Wohlstand in der Ukraine, in Italien und in der Welt zu sichern!", hatte Selenskyj am Samstag auf Twitter geschrieben.

Vor der Vereidigung Melonis war es zu Diskussionen in Rom wegen putinfreundlichen Aussagen des viermaligen Premiers Silvio Berlusconi, dessen rechtskonservative Partei Forza Italia die neue Regierung in Rom unterstützt. Berlusconi hatte diese Woche erklärt, er habe wieder Kontakt zum russischen Präsidenten aufgenommen habe.

Er habe kürzlich mit Putin "süße Briefe" ausgetauscht, berichtete Berlusconi. "Zu meinem Geburtstag hat er mir zwanzig Flaschen Wodka und einen sehr süßen Brief geschickt", sagte der 86-Jährige laut einem von der Nachrichtenagentur LaPresse veröffentlichten Audio-Mitschnitt vor Abgeordneten seiner Partei. Er hatte auch Selenskyj kritisiert. Auch die mit Meloni verbündete rechte Lega um Verkehrsminister und Vizepremier Matteo Salvini hatte in der Vergangenheit enge Beziehungen zu Moskau unterhalten.