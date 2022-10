Der einst höchste Beamte im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat in seiner Einvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ex-Kanzler Sebastian Kurz in einer sehr privaten Causa belastet. Kurz habe bei Schmid interveniert, damit seine damalige Freundin und heutige Lebensgefährtin Susanne Thier, die in der Kommunikationsabteilung des Finanzministeriums arbeitet, eine Lohnerhöhung erhält.

Da der Arbeitsaufwand im Finanzministerium unter anderem auch wegen diverser Abendveranstaltungen deutlich zugenommen habe, habe sich die Frage einer Gehaltserhöhung gestellt. "Kurz hat sich mir gegenüber in einem Gespräch einmal dafür verwendet", so Schmid in der Einvernahme, "dass es eine Gehaltserhöhung für Frau Thier gibt ... und das Arbeitsvolumen dabei Berücksichtigung findet". Es habe auch Gespräche zwischen ihm, Schmid und Thier gegeben. "Meiner Erinnerung nach wurde das auch umgesetzt, wie genau kann ich nicht angeben. Meiner Erinnerung nach muss das im Jahr 2016 gewesen sein." In einem weiteren Gespräch mit Kurz habe er "sozusagen die Vollzugsmeldung" übermittelt.

Gehaltserhöhung erst 2019

In einem Statement bestätigt nun das Finanzministerium auf Nachfrage der Kleinen Zeitung, dass es 2016 keine Gehaltserhöhung gegeben habe. "Wir dürfen Ihnen nach Rücksprache mitteilen, dass es diese nicht gegeben habe. Frau Thier wurde gesetzeskonform entlohnt." Thier trat ihren Job 2011 im Finanzministerium an, damals hatte sie ihr Studium nicht abgeschlossen. Später absolvierte sie die Dienstprüfung, 2019 übernahm sie eine Karenzvertretung als stellvertretende Abteilungsleiterin.

In einem Akt des BMKÖS wird die Aufwertung allerdings anders erklärt: "Um die stetig wachsenden Herausforderungen" und Anforderung "bestmöglich zu meistern", wurde Ende 2018 gegenüber dem Beamtenministerium um eine Aufwertung von Thiers Stelle ersucht. Dabei ging es noch nicht um die spätere Karenzvertretung als stellvertretende Abteilungsleiterin, sondern um Thiers Position als Referentin für Kommunikationsaufgaben und Veranstaltungen. Eine ihrer Kolleginnen erhielt dieselbe Aufwertung.