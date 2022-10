Der einst höchste Beamte im Finanzministerium, Thomas Schmid, hat in seiner Einvernahme bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft Ex-Kanzler Sebastian Kurz in einer sehr privaten Causa belastet. Kurz habe bei Schmid interveniert, damit seine Lebensgefährtin Susanne Thier, die in der Kommunikationsabteilung des Finanzministeriums arbeitet, eine Lohnerhöhung erhält. Das Finanzministerium bestreitet die Darstellung. Akten aus dem ÖVP-U-Ausschuss zeigen aber, dass Thier 2019 eine bevorzugte Behandlung und eine (kleine) Gehaltserhöhung erhielt.