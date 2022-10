In der "Vorausscheidung" zur Nachfolge von Tory-Parteichef Boris Johnson war er schnell aus dem Rennen – nun aber ist er wieder in aller Munde: Jeremy Hunt löste den abgedankten britischen 38-Tage-Finanzminister Kwasi Kwarteng ab – und sollte am besten noch gestern mit der Arbeit beginnen. Der 55-Jährige scheint nicht von Selbstzweifeln geplagt zu sein, wird bereits als Nachfolger von Premierministerin Liz Truss gehandelt, an der längst ein baldiges Ablaufdatum zu haften scheint. Noch heute will der neue britische Finanzminister eine Erklärung zu seinen Budgetplänen abgeben.