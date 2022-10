"Was haben sie mit China vor?" – diese Frage würde jeder Journalist gerne dem mächtigsten Mann Chinas stellen. Aber Xi Jinping gibt keine Interviews, er hat sich noch nie in einer Pressekonferenz den Fragen von unabhängigen Journalisten gestellt. Er hat weder Pressesprecher noch Social Media. Hinter ihm stehen 97 Millionen Parteimitglieder, aber der freundlich lächelnde Mann an der Spitze der Kommunistischen Partei ist längst unerreichbar in höhere Sphären entrückt.