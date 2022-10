Wie schon bei der Flüchtlingskrise 2015 müssen Migranten nun wieder in Zelten untergebracht werden. Der Aufbau der Zelte beginnt schon dieses Wochenende in Kärnten, Tirol, Vorarlberg und Oberösterreich, teilte die Bundesbetreuungsagentur (BBU) am Freitag mit. "Als Standorte werden vorwiegend Liegenschaften und Grundstücke des Bundes heranzogen", so BBU-Geschäftsführer Andreas Achrainer.