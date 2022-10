Herschel Walker war bis vor ein paar Wochen ein halbwegs bekannter Football-Star, der für die Dallas Cowboys, die Minnesota Vikings, die Philadelphia Eagles und zuletzt die New York Giants spielte, ist aber schon seit 25 Jahren kein aktiver Sportler mehr. Dafür ein um so aktiverer Politiker: Walker kandidiert im US-Bundesstaat Georgia für den Senat in Washington, D.C., bei den sogenannten Midterms am 8. November. Dabei stehen alle Mitglieder des Repräsentantenhauses und ein Drittel des Senats zur Wahl.