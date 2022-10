Man erkennt sie ziemlich leicht, die Star-Trek-Fans: Endlich kommt das Holodeck!!!!, postete unlängst jemand in einem Tech-Forum. Und Optimist ist er also auch noch. Denn das Metaverse, das wabert seit einem Jahr durch das Netz und selbst diverse Techchefs aus dem Silicon Valley sind sich nicht ganz sicher, was da kommen soll: Für Snapchat-Chef Evan Spiegel ist es zu „hypothetisch“ während Apple-Chef Tim Cook das Konzept an sich hinterfragt. Bevor sie jetzt zum Telefon greifen, um einen Telefonjoker anzurufen: Also doch zurück zum Holodeck. Meta-Chef Mark Zuckerberg, der seinen Konzern im Sinne der Zukunftsvision vor einem Jahr in Meta umbenannt hat, schwebt eine digitale Welt vor, in der Menschen künftig einen großen Teil ihres Lebens verbringen.