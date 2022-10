Der Herbst ist in Österreich nicht nur die Zeit der bunten Blätter: Auch die Maskenpflicht scheint jährlich wiederzukommen, wenn die Tage wieder kürzer werden – selbst im dritten Pandemiejahr. Das zumindest hat die grüne Klubobfrau Sigrid Maurer nach der Bundespräsidentenwahl, angekündigt. Die Maskenpflicht in Innenräumen, Öffis und Lebensmittelhandel werde kommen – "genau das ist zu erwarten", so Maurer: "Wann genau der Zeitpunkt sein wird, hängt von Gecko ab."