Durch die Pandemie wurde so mancher Termin auf unbestimmte Zeit verschoben. Das gilt nicht nur für private Treffen. Dies gilt auch für Kontrolltermine medizinischer Art, etwa Vorsorgeuntersuchungen. Ebenso haben zahlreiche Termine für Impfungen bzw. Auffrischungen nicht stattgefunden. Die Folge: Es sind gefährliche Impflücken entstanden, und zwar abseits der Covid-19-Impfung. "Wenn wir Impflücken haben und die Grundimmunität in der Bevölkerung abnimmt, dann besteht die Möglichkeit, dass 'alte' Viren, die im Moment nicht endemisch zirkulieren, wieder aufkommen", erklärt Monika Redlberger-Fritz von Zentrum für Virologie der MedUni Wien vor Kurzem in "Ist das gesund", dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung.