Der Pro-Kopf-Verbrauch an Taschentüchern nimmt zu, das Niesen und Hüsteln um einen herum ebenso. Keine Frage, die kalten Jahreszeiten bedeuten Hochsaison für Erkältungen und Infekte der Atemwege. Gerade bei Kindern, die in Kindergärten und Schulen mit einer Vielzahl an Erregern in Verbindung kommen, ist das als Elternteil regelmäßig zu beobachten.