Die OMV-Raffiniere Schwechat ist wieder im Vollbetrieb. Mehr als sechs Monate produzierte Österreichs einzige Raffinerie nur mit einem Fünftel ihrer Kapazität. Ein Unfall nach einem sechswöchigen Wartungsstillstand hatte Anfang Juni das Herzstück der Anlage lahmgelegt. Zeitweise war Diesel daraufhin vor allem in den Sommermonaten so knapp geworden, dass der Staat einen beachtlichen Teil seiner gesetzlichen Rohölreserven anzapfte. Airlines wurden angehalten, die Tanks ihrer Jets möglichst nicht in Schwechat anzufüllen.