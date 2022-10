Aufregung in Afritz: "Gold-Mothl wurde betrogen"

Bei der Sportler-Gala am Mittwochabend in der Wiener Stadthalle wurden Anna Gasser und David Alaba zu Österreichs Sportler des Jahres geehrt. In Kärnten, vor allem in Afritz, war man mit der Wahl nicht so ganz einverstanden.