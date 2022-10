Heute ist der Welttag der psychischen Gesundheit: Ein Tag, der mehr und mehr an Bedeutung gewinnt. Nicht nur, weil die Coronapandemie zu einem massiven Anstieg von Depressionen und Angstzuständen geführt hat, sondern auch, weil wir seit mehr als zwei Jahren quasi von einer Krise in die nächste stolpern. An der Psyche vieler Menschen geht das nicht spurlos vorbei.

Aber wie geht man eigentlich vor, wenn man psychische Beschwerden hat und professionelle Hilfe benötigt? An wen kann man sich wenden? Und: In welchen Fällen wird eine Psychotherapie eigentlich von der Krankenkasse bezahlt? Das Erklärvideo liefert die Antworten.