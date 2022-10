Eine Trophäe durfte David Alaba nach seinem gestrigen Einsatz für Real Madrid gegen Schachtar Donzek in der Champions-League-Gruppenphase noch nicht in die Höhe stemmen. Dafür wartet beim Rückflug in die Heimat schon eine ganz spezielle auf den ÖFB-Kapitän, schnürte Alaba in Abwesenheit seinen ganz persönlichen Dreierpack in der Wiener Stadthalle. Nach 2013 und 2014 sicherte sich der 30-Jährige zum dritten Mal den „Niki“ für den österreichischen Sportler des Jahres – in der knappsten Wahl aller Zeiten. Mit 607 Zählern betrug der Vorsprung auf den Zweitplatzierten Matthias Mayer nur zwei Punkte, auf Johannes Strolz waren es gerade einmal zwölf.

Somit setzte sich das runde Leder bei den Männern gegen die zwei Bretter durch, die vor allem in Österreich oftmals die Welt bedeuten. Zuletzt gelang das Dominic Thiem 2020. Mit Mayer und Strolz, der als Aufsteiger des Jahres ausgezeichnet wurde, zeigten sich die beiden Ski-Asse aber als gute Verlierer, applaudierten fleißig bei der Bekanntgabe. Für das Duo birgt das kommende WM-Jahr auch noch eine große Chance auf „Revanche“.

Nach zwei Jahren Pause (Anna Kiesenhofer 2021, Ivona Dadic 2020) schlug mit Anna Gasser der bei den Frauen der Wintersport zurück und sorgte somit ebenfalls für eine kleine „Revanche“. Die Kärntnerin vollbrachte dabei auch dasselbe Kunststück, wie ihr männlicher Siegerkollege: zum dritten Mal durfte sich die Olympiasiegerin 2022 einen „Niki“ mit nach Hause nehmen, mit beachtlichen 1084 Punkten. Dahinter lagen Skispringerin Sara Marita Kramer (470) und Tischtennisspielerin Sofia Polcanova (401).

Rekordsiegerinnen sind übrigens weiterhin Annemarie Moser Pröll (Ski-Alpin) und Claudia Lösch (Para-Ski) mit sieben Titeln, vor Ex-Skistar Marcel Hirscher mit sechs Auszeichnungen und dem Skisprung-Team mit ebenso vielen Titeln.

Gasser kam gerade noch rechtzeitig

Beinahe hätte sich auch Gasser per Videobotschaft melden müssen, landete ihr Flieger gerade noch rechtzeitig für die Gala in Wien. Mit dabei hatte die „Snowqueen“ natürlich auch Lebensgefährte Clemens Millauer. „Wir waren in Australien und Neuseeland trainieren, erstmals seit einer dreijährigen Covid-Unterbrechung konnten Clemens und ich wieder dort sein“, sagte die dreifache Sportlerin des Jahres. „Den Niki hier mitzunehmen, ist immer ein Traum“, strahlte die Kärntnerin, die bei ihrem Outfit in die Trickkiste griff: „Ich habe mir den Rock von einer guten Freundin ausgeborgt.“

