Herr Staudinger, Sie sagen über sich, Sie seien „Christenmensch und Kommunist“. In welchem kommunistischen Land würden Sie gern leben?

HEINRICH STAUDINGER: Ihre Frage ist nicht fair. Sie könnten auch fragen, in welchem christlichen Land ich leben will. Schließlich gibt es Länder in Europa, wo christliche Parteien den Kanzler stellen, vom Christlichen aber nicht viel zu merken ist. Ich will weder in China noch in Nordkorea oder Kuba leben. Aber nur auf andere zeigen, was dort alles grauslich ist, da landen wir rasch bei der Bibel: Warum siehst du den Splitter im Auge deines Bruders, aber den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht?