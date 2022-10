Der für seinen Separatismus und Nationalismus bekannte Milorad Dodik hat sich wohl erneut das Präsidentenamt in der kleineren bosnischen Entität, der Republika Srpska, gesichert. Nach Angaben der staatlichen Wahlkommission nach Auszählung von 81,91 Prozent der Wahlzettel, steht Dodik mit 48,80 Prozent der Stimmen in Führung vor der führenden Oppositionskandidatin Jelena Trivic mit 42,69 Prozent der Stimmen.

Verwirrung um Ausgang

Zuvor hatte große Ungewissheit über den Wahlsieger geherrscht. Aus der oppositionellen Partei des Demokratischen Fortschrittes (PDP) wurde nämlich der Wahlsieg ihrer Vizepräsidentin Trivic verkündet, was auf den Straßen von Banja Luka auch groß gefeiert wurde. Danach hatte auch Dodik seinen Wahlsieg bekannt gegeben. Der "russische Mann" aus Banja Luka war seit 2018 der serbische Vertreter in der dreiköpfigen bosnischen Staatsführung. Zuvor hatte er zwischen 2010 und 2018 das Präsidentenamt in der Republika Srpska innegehabt, nachdem er 2006 bis 2010 Premier der kleineren bosnischen Entität war.

Bei der Wahl für das dreiköpfige bosnische Staatspräsidium haben Nationalisten am Sonntag nur einen Teilerfolg erzielt. Wie die staatliche Wahlkommission am Montag auf ihrem Internetportal mitteilte, haben sich der Kandidat der Opposition, der Bosniake Denis Becirovic, die Serbin Zeljka Cvijanovic und erneut Zeljko Komsic als kroatischer Vertreter das Präsidentenamt gesichert. Ausgezählt wurden knapp 85 Prozent der Wahllokale.

Karten nun neu gemischt

Becirovic, ein Kandidat von elf Oppositionsparteien, siegte mit 57 Prozent der Stimmen vor dem SDA-Chef Bakir Izetbegovic mit 37,84 Prozent. Die bisherige bosnisch-serbische nationalistische Ministerpräsidentin Cvijanovic, erhielt in der kleineren Entität, der Republika Srpska, 52,87 Prozent der Stimmen. Der führende Oppositionskandidat, Mirko Sarovic, blieb mit 35,70 Prozent weiter zurück.

Der kroatische Vertreter wird laut der Wahlkommission erneut Zeljko Komsic mit 53,61 Prozent der Stimmen werden. Seine nationalistische Herausforderin aus der HDZ Borjana Kristo kam demnach auf 46,39 Prozent. Das Staatspräsidium, das auch für die Außenpolitik des Landes zuständig ist, fasst seine Entscheidungen im Einvernehmen. Dies bedeutet, dass die serbische Vertreterin, deren Partei SNSD für prorussische und separatistische Haltung bekannt ist, Raum für Blockaden haben wird.