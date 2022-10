Man kann mit Blick auf die Welt gewiss nicht von einer weiblichen Zeitenwende in der Politik sprechen: Laut UNO haben derzeit nur 28 Länder Frauen auf ihrer "Kommandobrücke" – 13 Staaten haben ein weibliches, gewähltes Staatsoberhaupt, 15 eine Regierungschefin. Umso bemerkenswerter ist aber, dass es in Europa derzeit zehn Regierungschefinnen gibt: So werden etwa fünf EU-Staaten bereits von Frauen regiert (die sechste, Schwedens Regierungschefin Magdalena Andersson, steht vor der Ablöse). Italiens Rechtsaußen-Stürmerin Giorgia Meloni steht vor dem Sprung an die Spitze. Daneben gibt es mit Liz Truss (Großbritannien) in Island (Katrín Jakobsdóttir), Serbien (Ana Brnabić) und Moldau (Natalia Gavrilița) vier Regierungschefinnen in Nicht-EU-Ländern. Ein Überblick.