1. Wie viele Klimabonuszahlungen sind noch ausständig?

Antwort: Laut Klimaministerium haben mit Stand 27. September 5,4 Millionen Menschen den Klimabonus per Überweisung bekommen, weitere 777.000 haben den Bonus per Gutschein erhalten. 2,87 Milliarden Euro wurden insgesamt bislang ausgezahlt. Anspruchsberechtigt sind 8,7 Millionen Personen, rund 2,5 Millionen Menschen warten also vorerst noch. Etwa zwei Millionen davon werden Überweisungen erhalten, 500.000 Gutscheine.

2. Muss ich tätig werden, wenn ich noch nichts erhalten habe?

Antwort: Nein, die Auszahlungen erfolgen automatisiert, die Reihenfolge ist zufällig.

3. Bis wann werde ich den Klimabonus spätestens erhalten?

Antwort: Laut Klimaministerium sollen "Mitte Oktober sowohl die Überweisungen als auch der Gutscheinversand abgeschlossen" sein.

4. Ich habe ein registriertes Konto und dennoch statt einer Überweisung Gutscheine erhalten. Wie kann das sein?

Antwort: In Einzelfällen kann so etwas geschehen. Grund dürften Fehler in der Übermittlung der Kontodaten sein. In solchen Fällen werden dann statt einer Überweisung Gutscheine versandt. Diese können allerdings in den Bank99-Filialen der Post jederzeit gegen Geld eingetauscht werden.

5. Ich habe für einen Verwandten eine Vollmacht zur Entgegennahme der Gutscheine. Jetzt habe ich einen gelben Zettel vorgefunden, ich hätte die Zustellung verpasst. Was nun?

Antwort: Das ist ein Problem, weil die Vollmacht nur zur Entgegennahme an der Haustür berechtigt. Wenn der Adressat der Gutscheine diese also nicht persönlich binnen zwei Wochen bei der Post abholen kann, gehen sie retour ans Klimaministerium. Dort beruhigt man: Der Anspruch verfalle nicht, niemand werde um das Geld umfallen. Nachdem die Rücksendung ans Ministerium erfolgt ist, sollte man sich an die Hotline (Tel. 0800-8000 80) wenden, um die Modalitäten für eine Neuzustellung zu besprechen.

6. Was geschieht mit Gutscheinen, die überhaupt nicht entgegengenommen werden?

Antwort: Sie verbleiben bis zu ihrem Ablauf mit Jahresende 2023 beim Klimaministerium. Danach werden sie rückverbucht, das Geld fließt in künftige Klimabonusauszahlungen.

7. Gibt es im nächsten Jahr wieder einen Klimabonus von 500 Euro?

Antwort: Geplant ist für 2023 ein regional gestaffelter Klimabonus – voraussichtlich nach dem Modell, wie er ursprünglich für heuer schon vorgesehen war. Je nach Wohnort gibt es dann (nach derzeitigem Stand) 100 bis 200 Euro pro Person.

8. Kann ich die Überweisung ablehnen, wenn ich den Klimabonus finanziell nicht benötige?

Antwort: Nein, das ist nicht möglich. Die Caritas ruft aber jene, die auf den Bonus nicht angewiesen sind, zur Spende an einen Sozialfonds auf. Empfängerin ist die Caritas Steiermark, Verwendungszweck "WIR HILFT", dazu bitte Name und Geburtsdatum angeben. Konto: AT40 3800 0000 0005 5111