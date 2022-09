Bruce Willis drückt in dem Katastrophenfilm Armageddon (1998) ganz schön auf die Tränendrüse, als er sich via Funk von seiner Tochter verabschiedet. Selbstlos opfert er sein Leben. Nur mehr das manuelle Auslösen einer Explosion auf dem Asteroiden kann die kurz bevorstehende Kollision mit Erde und deren Ende verhindern. Dabei hätte er sich das ganze Drama ruhig sparen können. "So hätte es wahrscheinlich nicht funktioniert", sagt der Grazer Astrophysiker Arnold Hanslmeier im Gespräch mit der Kleinen Zeitung. "Dann hat man halt viele kleine Brocken, die auf die Erde zurasen."