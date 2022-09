Wird die hohe Inflation von Unternehmen genutzt, um mehr an der Preisschraube zu drehen als notwendig? Marktforscher Andreas Kreutzer ist davon überzeugt: „Die Inflation hat nicht nur damit zu tun, dass am Beginn der Wertschöpfungskette irgendwo ein Preis steigt, sondern dass jeder Wirtschaftssektor zu den tatsächlichen Erhöhungen, die er selbst hat, noch etwas draufknallt.“ Die aktuelle Lage werde zur Erhöhung der eigenen Wertschöpfung genutzt, weil das in den vergangenen Jahren nicht möglich gewesen sei, sagt er. Wer nicht so handle, sei ein schlechter Kaufmann.